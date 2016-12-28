Обнародована Стратегическая дорожная карта по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, газ и вода) в Азербайджанской Республике.
Документ утвержден указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.
Обнародована Стратегическая дорожная карта по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, газ и вода) в Азербайджанской Республике.
Документ утвержден указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.
Дата: 2016/12/28 19:43
Раздел: Азербайджан, Важно
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Темы: "дорожная карта", Азербайджан, Ильхам Алиев
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