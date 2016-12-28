Screenshot_2

Обнародована Стратегическая дорожная карта по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, газ и вода) в Азербайджанской Республике.

Документ утвержден указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.