Неизвестные совершили нападение на кортеж президента Аргентины Маурисио Макри во время рабочей поездки в город Неукен в центральной части страны. В составе делегации помимо лидера государства был местный губернатор с внушительным пулом помощников, а также чиновники регионального правительства.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на местные СМИ, оппозиционно настроенные активисты забросали автомобили камнями.

В результате ЧП никто не пострадал, однако машины получили повреждения.

Хулиганов задержать не удалось.