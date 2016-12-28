Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о дополнительных мерах в сфере обеспечения применения обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района.

Данным указом утвержден «Пилотный проект по применению обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района и План мероприятий по его реализации».

Также утверждены «Список и тарифы медицинских услуг, входящих в базовый пакет обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района», «Список и тарифы медицинских услуг, не охваченных базовым пакетом обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района».

Утвержден также список медицинских услуг, входящих в базовый пакет обязательного медицинского страхования, осуществление которых на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района невозможно структурами, включенными в государственную систему здравоохранения, которые переданы в подчинение Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабмине (за исключением отделов Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, санитарных и эпидемиологических служб, фармацевтических учреждений и учреждений медицинского образования, а также психоневрологических и наркологических диспансеров).

Государственном агентству по обязательному медицинскому страхованию при Кабмине поручено подготовить предложения по источникам финансирования обязательного медицинского страхования и в течение двух месяцев представить Президенту Азербайджана; в соответствии с законом «О государственных закупках» обеспечить выбор медицинских учреждений, которые будут обеспечивать медицинские услуги, входящие в базовый пакет обязательного медицинского страхования, проведение которых невозможно на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района структурами, включенными в государственную систему здравоохранения, которые переданы в подчинение Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабмине (за исключением отделов Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, санитарных и эпидемиологических служб, фармацевтических учреждений и учреждений медицинского образования, а также психоневрологических и наркологических диспансеров), и заключение договоров с этими учреждениями.

Кабмину Азербайджана поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом, и представить Президенту Азербайджана в течение трех месяцев; обеспечить в течение трех месяцев приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать о выполнении Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.

Реализация пилотного проекта, относящегося к территориям города Мингячевир и Евлахского района, начнется 1 января 2017 года и завершится 1 февраля 2018 года.

Согласно проекту, надбавки к существующей заработной плате медработников за оказанные медицинские услуги, предоставляются в порядке, установленном Агентством с учетом требований Трудового кодекса.