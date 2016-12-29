Скарлетт Йоханнсон стала самой кассовой актрисой Голливуда 2016 года. Как сообщает Forbes, суммарные сборы картин с её участием, а именно «Первый мститель: Противостояние» и «Да здравствует Цезарь!», достигли $1,2 миллиардов долларов.

В списке самых прибыльных актёров Йоханнсон уравнялась с исполнителями ролей Капитана Америки и Железного Человека — Крисом Эвансом и Робертом Дауни-младший. Оба снялись вместе с Йоханссон в экранизации комиксов Marvel «Первый мститель: Противостояние» — самом кассовом фильме года.

Другими кассовыми актрисами в списке Forbes стали:

Исполнительница роли хулиганки Харли Квин в «Отряде самоубийц» Марго Робби, чьи совокупные сборы «Отряда» и «Легенды о Тарзане» составили $1,1 миллиард долларов.

Эми Адамс, сыгравшая любовницу Супермена Лоис Лэйн в «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а также исполнившая главные роли в фильмах «Прибытие» и «Под покровом ночи». Суммарные сборы фильмом с её участием составили $1,08 миллиардов.

Фелисити Джонс, сыгравшая Джин Эрсо в спин-оффе «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», а также сопровождавшая героя Тома Хэнкса в экранизации «Инферно» Дэна Брауна помогла студиям заработать $805 миллионов долларов.

На следующий год у Скарлетт Йоханнсон запланирована экранизация аниме «Призрак в доспехах» и комедия «Тряхни телом».