Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам IV съезда Всероссийского азербайджанского конгресса.

«Уважаемые представители съезда! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас в связи с началом работы очередного, IV съезда Всероссийского азербайджанского конгресса, желаю успехов работе высокого заседания», — говорится в послании главы государства.

Как отмечается в послании, дружественные связи, сформировавшиеся с Россией за долгий исторический период в политико-экономической и гуманитарной сферах, стали одним из главных факторов, обусловивших формирование в этой стране многочисленной азербайджанской диаспоры.

«В настоящее время Всероссийский азербайджанский конгресс занимает особое место среди азербайджанских диаспорских организаций. Эта структура, учрежденная 15 лет назад при напутствии общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента России Владимира Путина, может считаться авангардом диаспорского движения Азербайджана за организационный уровень и круг охвата. За прошедшие годы Конгресс осуществил плодотворную деятельность в сферах расширения духовных связей наших соотечественников в России, обеспечения их активного участия в общественно-политической и культурной жизни в регионах своего проживания, дальнейшего укрепления отношений дружбы и стратегического партнерства, существующих между Россией и Азербайджаном, и других областях», — говорится в послании.

Азербайджанское государство, которое всегда придает большое значение вопросу диаспорского строительства, высоко оценивает позитивную, творческую и значимую социальную деятельность азербайджанских общин, проживающих в Российской Федерации, отмечается в послании.

«Считаю, что каждый азербайджанец, в первую очередь, должен быть достойным гражданином страны, в которой он живет, принимать непосредственное участие в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни общества, вносить свой ценный вклад в его развитие. Диаспорские организации, в которых есть именно такие люди, могут тесно сплотить наших соотечественников, достойно представлять наш народ, более эффективно служить делу укреплению взаимных связей», — говорится в послании.

Как отмечается в послании, на проведенных в Баку в 2016 году IV съезде азербайджанцев мира и VII азербайджано-российском межрегиональном форуме была дана оценка работе, проделанной азербайджанской диаспорой в Российской Федерации, определены новые задачи, с учетом достигнутых успехов, приобретенного опыта, требований и вызовов современного периода.

В послании главы государства выражена уверенность в том, что и сегодняшнее высокое заседание Всероссийского азербайджанского конгресса пройдет в рабочей обстановке и конструктивном духе, выдвинутые идеи и принятые решения откроют дополнительные возможности для подъема деятельности структуры на качественно более высокий уровень, тесной интеграции азербайджанцев в многонациональное общество дружественной России, развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

«Желаю участникам съезда на этом пути настойчивости, новому составу руководящих органов, который будет избран — последовательной, целенаправленной и успешной деятельности. Пользуясь возможностью, сердечно поздравляю всех с 31 Декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом», — говорится в послании Президента Азербайджана.