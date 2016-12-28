Поиски военнослужащих батальона «Азов», которые штурмовали объект азербайджанских предпринимателей в Харькове, приостановлены. В знак протеста азербайджанские предприниматели провели акцию перед зданием управления полиции.

Как сообщил АПА предприниматель Вюгар Керимоглу, несмотря на их письменное обращение в полицию, следствие в связи с уголовным делом в Шевченковском районном управлении полиции города Харьков приостановлено.

Он отметил, что в связи с этим сегодня они выразили свой протест перед зданием управления полиции: «В полиции же нам сказали, чтобы мы разошлись, в противном случае они разгонят нас дубинками. Нам не предоставляют никакой информации, не оказывают никакой помощи. Мы обратились в наше консульство, однако никаких результатов нет».

Бизнесмен Мехраб Усубов сказал, что в результате ограбления военнослужащими им нанесен материальный ущерб на 10 тысяч долларов: «Все произошло на глазах полиции. Нас разграбили. Нам каждый день угрожают. Сотрудники полиции не вмешалась тогда, и сейчас они не рассматривают наше обращение».

Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов сказал, что ему не поступало никаких обращений по данному вопросу: «Я не слышал о каких-либо действиях против азербайджанцев в Харькове на этнической почве. Пусть направят письменное обращение, на основе которого мы могли бы обратиться в соответствующие структуры».

По его словам, во время рейда были выявлены незаконные действия в деятельности азербайджанских предпринимателей. Но консул не ответил на вопрос о том, почему рейд был проведен не полицией и соответствующими структурами, а именно военнослужащими «Азов».

Отметим, военнослужащие подразделения специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины вечером 15 декабря разрушили принадлежащий 5 азербайджанцам объект, где продавались новогодние елки. Они изъяли у них товар. Военнослужащие оскорбили предпринимателей, порекомендовав им отправиться в Азербайджан и продавать елки там. Предприниматели утверждают, что они занимаются бизнесом в установленном законом местах на основании разрешения.