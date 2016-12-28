Избран новый президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на IV съезде Всероссийского Азербайджанского Конгресса в ходе голосования был избран новый президент – известный общественный деятель, кандидат медицинских наук, профессор Фазиль Гурбанов.

Новоизбранный президент Всемирного Азербайджанского Конгресса заявил: «Одна из основных стоящих перед ВАК задач в России – усилить связи с региональными отделениями. Руководить такой влиятельной организацией как ВАК большая ответственность. Я уверен, что ВАК и впредь будет вносить вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджаном и Россией».

На съезде были также избраны новые члены Президиума и Центрального совета.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в работе съезда принимают участие помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, более 200 делегатов из 78 регионов России, а также представители государства и правительства Азербайджана и России.