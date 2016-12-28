Реакцию украинцев на крушение российского военного самолета Ту-154 не стоит сравнивать по ряду причин с реакцией мусульманского мира на теракты 11 сентября.

Об этом на своей странице в Facebook написал Виталий Портников.

«Российским морализаторам очень приятно сравнивать реакцию украинцев на гибель российского военного самолета с реакцией части мусульманского мира на 11 сентября — посмотрите, мол, какие дикари», — написал он.

Но, по словам журналиста, мир был возмущен этой реакцией не потому, что она была дикой, а потому, что она была необоснованной.

«Запад не ведет войны против Востока. Запад, стремящийся уничтожить Восток, существует только в головах фанатиков. Именно поэтому радость по поводу трагедии 11 сентября была не просто дикой — она была иррациональной», — отметил он.

В тоже время, война России против Украины является реальностью.

«На нашей территории стоят российские войска. Российские солдаты и наемники воюют российским оружием. Российские пропагандисты клевещут на нашу страну. Российские певцы в погонах и без них распевают милитаристские песни. Россия убивает, грабит, насилует и лжет. И это — не наши фантазии. Это черным по белому написано в Конституции Российской Федерации. Там, где упомянут Крым», — подчеркнул публицист.

Он добавляет, что главным вопросом здесь является чувство личной ответственности самих россиян.

«Быть дикарем — это значит не замечать войны. Быть дикарем — это значит не понимать собственной личной ответственности за бесконечные государственные преступления России. Быть дикарем — это означает травить каждого, кто эту ответственность осознал — от Чаадаева до Бабченко», — подытожил Портников.

Он резюмирует, что прежде чем учить украинцев нравственности, российским интеллигентам стоит научиться ответственности.