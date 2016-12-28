Гимназия № 1583 имени К.А.Керимова — одна из немногих школ в Москве, имеющих этнокультурный компонент. Здесь существует целый этноблок, который включает 12 различных направлений, связанных с культурой Азербайджана: народные танцы, вокал, литература, родной язык, кружок изобразительного искусства «Волшебная палитра» и многое другое. Занятия по предметам проводятся во внеурочное время, в рамках дополнительного образования. И что самое важное: записаться на них могут не только дети из азербайджанских семей. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

— У нас 2900 учеников, из которых 57 — это азербайджанцы, — говорит Эльмира Исмайлова, методист по этнокультурному компоненту. — Как правило, они ходят на занятия, чтобы не забыть родной язык. Но и русские дети тоже могут выбрать азербайджанский в качестве второго иностранного языка. Наши дети, получая московское образование, с удовольствием изучают этнокомпонент.

Этнографический музей гимназии — «Содружество» — объединяет культуры двух стран: Азербайджана и России. В музее русские деревянные ложки соседствуют с восточным чайником, а кукла в наряде шемахинки «приветствует» славянскую красавицу в сарафане. Во время международного фестиваля «БиблиОбраз» в 2005 году первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева подарила гимназии уникальные национальные костюмы. Одна часть коллекции хранится в музее, другая используется во время праздничных выступлений в школе и на выездных мероприятиях.

В музее школы проходят классные часы и уроки мировой художественной культуры, где дети изучают традиции Азербайджана. Гюльнара Зейналова, руководитель музея «Содружество», рассказывает ребятам национальные сказки и знакомит с интересными персонажами. Вот, например, герой иллюстрированного сатирического журнала «Молла Насреддин» (россиянам он больше известен как Ходжа Насреддин). Разные поучительные жизненные ситуации часто связывают с именем мудреца.

У гимназии № 1583 есть еще один повод для гордости — дисциплина учащихся. Педагоги ведут занятия при открытых дверях, настолько тихо здесь на уроках. А кто бы из взрослых ни вошел в класс, ребята всегда встают и склоняют голову, выражая уважение старшим.

