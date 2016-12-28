Президент России Владимир Путин на традиционном приёме в честь Нового года в Кремле заявил, что никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть.

«Можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть», — сказал он.

Путин подчеркнул, что успехи России — результат работы присутствующих на приёме и всего российского народа.

«Я хотел бы предложить вам тост за Россию, за российский народ, и хочу пожелать всем нам и любимой нашей стране, нашей родине, всего доброго в наступающем 2017 году», — заключил глава России.