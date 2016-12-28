В МИД России прокомментировали претензии ИА REGNUM к официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Ранее информагентство сообщило, что подает в суд на Марию Захарову из-за комментария о задержании в Белоруссии журналистов, сообщает Gazeta.ru.

В сообщении ведомства говорится, что в МИД с удивлением обнаружили информацию о том, что ИА REGNUM намерено подать иск в суд к Захаровой по защите чести и достоинства, нанесения вреда деловой репутации агентства из-за высказывания, по утверждению агентства, сделанного в ходе брифинга. В ответе МИД также представлен полный текст ответа Захаровой о задержанных журналистах.

«Возможно, руководство агентства REGNUM просто запуталось. Так, накануне брифинга, в МИД пришло письмо от главного редактора М.А.Колерова, в котором он просит прокомментировать заявление Посла России в Белоруссии А.А.Сурикова относительно упомянутого задержания журналистов и рассуждает о том, что формально ИА REGNUM должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления», — заявили в МИД.

В ведомстве посоветовали Колерову «подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя».

«Исходя из последних заявлений редакции REGNUM, может быть, М.А.Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда, по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством»», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что трудно представить «что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию».