Любые форматы диалога между Азербайджаном и Арменией можно только приветствовать, заявила омбудсмен России Татьяна Москалькова корреспонденту «Вестнику Кавказа», находясь с визитом в Баку. Так уполномоченный по правам человека прокомментировала создание в азербайджанской столице гражданской инициативы «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном».

«Я очень высоко ценю любые форматы, создаваемые для того, чтобы продолжался диалог. Нельзя уходить в противостояние, ведь противостояние – это ненависть и война. Говорить нужно обязательно», — подчеркнула она, напомнив о сходной инициативе на парламентском уровне с российской стороны.

«Будучи депутатами Государственной Думы, мы организовывали такую площадку для Азербайджана и Армении. Все начиналось очень холодно, обе стороны не здоровались друг с другом, но в конце встречи вспомнили, как армяне ухаживали за могилами азербайджанцев в районе Карабаха, и наоборот, вспомнили, как учились вместе в школе, вспомнили о совместных семьях, совместных детях – это же нельзя разорвать искусственно. Поэтому обязательно нужно продолжать диалог», — согласилась Татьяна Москалькова.

Говоря о ситуации с правами человека в Азербайджане, российский уполномоченный по правам человека дала максимально высокую оценку взаимоотношениям между омбудсменами России и Азербайджана, что характерно и для других стран постсоветского пространства.