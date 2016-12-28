Официальный курс маната по отношению к доллару на 29 декабря установлен на уровне 1,7662 маната, сообщает в среду Центральный банк.
По отношению к 28 декабрю курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 29 декабря установлен на уровне 1,7662 маната, сообщает в среду Центральный банк.
По отношению к 28 декабрю курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2016/12/28 17:50
Раздел: Азербайджан
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