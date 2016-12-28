Президента Российской Федерации Владимир Путин боится только жесткого ответа Запада, но он понял, что главу США Барака Обаму можно не опасаться.

Об этом российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал в интервью «Обозревателю».

По его словам, разговор о том, что лидер РФ чего-то боится в своей стране «оскорбляет интеллект любого нормального человека».

«Путин боится только жесткого ответа Запада, но он понял, что Обаму можно не бояться, а сейчас вообще «свой парень» пришел в Белый дом», — отметил собеседник издания.