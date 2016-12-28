Очередной выпуск ток-шоу Первого российского канала «Пусть говорят» был посвящен истории 47-летнего азербайджанца Ильяса Ильясова, расставшегося с дочерью 22 года тому назад.

Эльмире было два года, когда ее отец вернулся из Волгограда в Азербайджан – с тех пор прошло долгие годы, все это время Эльмира не отчаивалась и продолжала поиски папы. Девушка писала письма в Азербайджан, искала в соцсетях, но все безрезультатно.

Последней надеждой для нее стала программа «Пусть говорят», где она встретилась с отцом, который рассказал свою историю – как оказалось, И.Ильясов сидел в тюрьме, а в данный момент является бомжем.

В эфире приняла участие и вторая жена И.Ильясова, рассказавшая, что он алкоголик, что и стало причиной расставания. Она подчеркнула, что Ильясов не видел их совместных двоих детей уже более года.

В завершении эфира программы «Пусть говорят» Эльмира осуществила свою мечту – станцевала медленный танец с отцом под песню «Доченька».

Отметим, что в поиске отца Эльмиры помог азербайджанский журналист, сотрудник проекта Хошгедем Хидаятгызы «Səni axtarıram» Эльбрус Рустамов.

Источник: 1news.az.