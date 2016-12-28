«Мы враждовали с Турцией 500 лет. Сбитый летчик это страшно, но миллионы русских и турецких солдат погибли за 500 лет – 12 только официальных войн было между нами, а конфликтов – 30. Ни с кем больше не воевали. И действительно в их учебниках истории есть такие антирусские пассажи, и, возможно, часть населения у нас была бы настроена антитурецки. Но изменилась ситуация».

Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил ИА «Политика сегодня».

Политик поясняет:

Исторически Турцию все время ссорили с Россией. Мы воевали из-за Запада. Эрдоган стал тем правителем, который устал ждать от Запада подачек. Турция уже полвека стоит на пороге ЕС, а им только новые условия выдумывают, все время от ворот поворот. Население Турции сказало – мы не хотим в ЕС. Это показали социологические опросы.

Между президентами России и Турции складывают доверительные отношения. Мы видим по ситуации в Сирии – все идет к союзу России, Турции и Ирана, который сыграет ключевую роль в завершении войны на Ближнем Востоке.