Сенатор Франц Клинцевич во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале вывел из студии украинского политолога Вадима Трюхана, который отказался встать, чтобы почтить память погибших в катастрофе Ту-154. Речь идет о выпуске от 27 декабря, сообщает Lenta.ru.

Минуту молчания объявила лидер общественного движения «Антивойна» (Украина) Виктория Шилова.

Все присутствующие кроме Трюхана встали. Когда к нему подошел возмущенный Клинцевич, политолог сказал, что он не слушал Шилову и «не знает, о чем она говорит». В итоге российский сенатор вывел его, пожал руку ведущему и вернулся на свое место.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).