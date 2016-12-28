Богатейшие люди планеты по версии Bloomberg с начала года разбогатели на $237 млрд (5,7%), их суммарное состояние достигло $4,4 трлн. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Издание отмечает, что они выиграли преимущественно за счет изменений политического ландшафта, вызванного победой политиков-популистов в США и Европе, причем на протяжении года размер их состояния неоднократно менялся.

«В целом, большинство клиентов выиграло от волатильности. 2016-й в итоге стал захватывающим годом для рисковых активов. Это довольно примечательно, учитывая, каким было начало года», — сообщил директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов в UBS Wealth Management Саймон Смайлс.

Первое место по темпам роста богатства занял Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось за год на 19%, до $71,4 млрд. Это произошло благодаря повышению стоимости Berkshire Hathaway Inc. после победы Трампа на президентских выборах.

«2016 год больше определялся новостями, чем фундаментальными факторами», — такое мнение высказал Майкл Коул, президент Ascent Private Capital Management (управляет активами в размере $10 млрд). По его мнению, рынками в настоящее время управляет вера в то, что Трамп ослабит регулирование ряда экономических сфер в США.

В индивидуальном зачете первое место занял глава корпорации Microsoft Билл Гейтс — $91,5 млрд.

Ранее сообщалось, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 500 крупнейших богачей мира потеряли около $41 миллиарда.

Также сообщалось, что журнал Forbes составил рейтинг самых богатых знаменитостей из мира шоу-бизнеса.