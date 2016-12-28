В Баку отменили праздничный концерт, посвященный Дню Солидарности Азербайджанцев и Новому Году, проведение которого было запланировано на 31 декабря 2016 года. Эту новость опубликовали практически все местные СМИ, но ни в одном из них причина отмены концерта так и не была озвучена. Но все же давайте попробуем разобраться: почему ожидаемое мероприятие было отменено. Как известно, оставаться в неведении — ситуация не из приятных. И потому предлагаю разобраться: почему мероприятие было так срочно отменено.

Ранее было объявлено, что 31 декабря в 18:00 на Бакинском Олимпийском Стадионе пройдет новогодний концерт, в котором примут участие турецкие поп-звезды, а также парочка популярных местных эстрадных исполнителей. По словам экспертов, этот концерт обещает войти в историю, под эгидой «самого грандиозного шоу в истории страны». А вот с этого момента я перейду к более подробному анализу: Бакинский Олимпийский Стадион вмещает в себя 69 800 человек (именно сидячие места). Это один из самых больших стадионов города по вместительности и территориальности. Далее: стоимость билетов на данный концерт варьируется от 9 до 100 АЗН — в зависимости от мест. Сидячие зоны стадиона делятся на два сектора (см.фото): Зона «Стандарт (синего цвета)» и «Золотое кольцо (Golden ring, желтого цвета)». Минимальная цена билета — 9 АЗН. Если прибегнуть к математике, то получается следующее: 9 * 69 000 (примерно) = 621 000 АЗН. Именно такая сумма получится, если стадион заполнится полностью. Но организаторы гораздо хитрее и проворнее, чем на самом деле кажется: количество билетов, которые стоят 9 АЗН весьма ограничено, и немудрено, что они уже закончились в кассах. При лучшем раскладе (отмене концерта на Бульваре) стадион может заполнится хотя бы на 80%, и тогда сумма сбора превысит 1 млн. АЗН. Внушительная весьма сумма, не так ли?

А теперь давайте вернемся к концерту на Бульваре. Концерт проводится обычно в разных местах центральной зоны Бульвара. Вход — бесплатный. Народу бывает очень много (ибо халява). Если в лучшем раскладе, организаторы концерта в БОС получат свыше 1 млн. АЗН, из них пусть малая часть уйдет на гонорар приглашенным звездам (сумма гонорара в общем может достигнуть не более, чем 300 000 АЗН), то куда же уйдет остальная часть денег? Интригует, не правда ли? Психология народа такая, что если отменят одно мероприятие, то люди обязательно пойдут на другое, пусть даже если за это мероприятие придется выложить свои кровные. Учитывая опыт недавних концертов Филиппа Киркорова, Сосо Павлиашвилли и т.д. было понятно, что люди ради того, чтобы увидеть звезду, могут не поскупиться ради покупки билета, стоимость которого равна половине их месячной заработной платы.

Именно поэтому напрашивается только один конкретный вывод: концерт в БОС не набирал достаточную аудиторию, и чтобы хоть как то переместить народ, нужно было отменить халяву. Вот вам и ответ на вопрос. Но пока что это – всего лишь предположение, но оно наиболее точно отражает саму суть причины отмены праздничного концерта на Бакинском Бульваре в новогоднюю ночь.

Валерий Грошев