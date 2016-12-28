Служба ASAN» должна оказывать, и оказывает свое влияние во всех сферах.

Как передает Тренд, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с коллективом открывшегося в среду нового Центра №1 ASAN Kommunal.

«На самом деле создание этой системы было революцией в сфере общественных услуг и общественных отношений. Это само по себе большой прогресс, большое новшество. Однако влияние «Службы ASAN» заключается не только в этом, и не ограничивается услугами, оказываемыми в этих центрах. «Служба ASAN» привнесла в целом новшество в отношения «гражданин — чиновник», придала нам еще больше сил в борьбе со взяточничеством. То есть, показала, что со взяточничеством можно бороться и одержать победу. В этом и заключаются смысл и значение «Службы ASAN». Граждане тоже очень одобряют эту Службу, и ждут, что и в их районах будут открыты центры «Службы ASAN». Постепенно мы сделаем это. Согласно нашим планам, в 2018 году в нашей стране, то есть, в наших районах будут созданы 10 центров. После этого данный процесс будет идти еще более интенсивно», — сказал Ильхам Алиев

Как отметил глава государства, что касается ASAN Viza, то и ее создание на самом деле было необходимостью.

«Потому что мы стремимся к тому, чтобы в Азербайджан приезжало больше туристов. Чтобы они и узнали нашу страну, и получили правдивую информацию о ней. В то же время это является и большим вкладом в экономику страны. Работают, как отели, так и общественные места, что означает, что в нашу страну поступает валюта. Но я неоднократно слышал, что получение визы для приезда в Азербайджан является большой проблемой. Потому что ситуация с визами не могла нас удовлетворять. Было достаточно много нарушений, выдвигались необоснованные требования. В целом, чтобы приехать в Азербайджан люди должны были на месяцы занимать очередь, стоять в очереди в наших посольствах, консульствах в других городах, и, к тому же не было известно, дадут им визу или нет. Поэтому, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, была создана ASAN Viza, и сейчас любой гражданин в течение трех дней может приехать в Азербайджан. По предоставленной мне информации, в этом году, даже до вступления в силу ASAN Viza, число прибывших в Азербайджан туристов выросло примерно на 10 процентов. Есть некоторые страны, число туристов из которых увеличилось на 30-40 процентов. В 2017 году этот процесс будет идти еще более интенсивно», — сказал президент.