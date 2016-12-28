Расследуются причины аварии, произошедшей 27 декабря на магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал Гарадагского района.

Как сообщили АПА в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), на основе первичного осмотра места аварии выдвинуто несколько версий. «Среди возможных причин аварии на введенном в эксплуатацию в 2002 году газопроводе отмечается низкое качество сварочных работ или материала, из которого изготовлены трубы, а также износ трубы вследствие агрессивного воздействия окружающей среды. Первичный осмотр дает основание полагать, что авария носит техногенный характер».

Об итогах расследования будет сообщено дополнительно.