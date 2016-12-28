В 2017 году в Беларуси будет открыт первый азербайджанский магазин национальной продукции.

Как передает Тренд, об этом сказал в среду на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По его словам, в ходе недавней поездки министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева в Беларусь этот вопрос был одним из главных.

«Активно обсуждается открытие азербайджанских торговых домов в Беларуси. Думаю, нам будут интересны поставки азербайджанского табака, хлопка, вин, коньяка и другой продукции», — сказал Ахрамович.

Посол отметил, что белорусская сторона представила азербайджанской стороне ряд объектов, где могли бы быть открыты такие магазины.

«Думаю, что это будет управленческая и торговая структура, где будет представлена азербайджанская продукция высокого качества. Первый магазин будет открыт в 2017 году. Уже подписано более 40 контрактов на поставку азербайджанской продукции: с нашей стороны никаких препятствий нет, дело за азербайджанской стороной», — сказал Ахрамович.

Он также напомнил, что в Баку открыты уже пять магазинов с товарами белорусских производителей.

«Планируем открыть и в других городах тоже», — сказал посол.