«Деятельность Координационного совета по трансплантологии Министерства здравоохранения придаст импульс началу пересадки органов от трупов, в республике начнут проводить подобные операции».

Об этом АПА сказал член Координационного совета по трансплантологии, заведующий отделением «Хирургии и трансплантации органов» Центральной больницы нефтяников, доктор философии по медицине Мирджалал Казыми. По его словам, основной целью совета является еще большее усовершенствование трансплантологии в Азербайджане, перевод этого процесса в централизованном порядке под контроль Минздрава: «Пациенты, нуждающиеся в трансплантации, обращаются к различным местным и зарубежным врачам. В результате они получают непрофессиональную помощь. Совет отправит нуждающихся в операции, лечении больных в медучреждения, где им окажут своевременную профессиональную помощь».

Член совета сказал, что нуждающихся в операции пациентов включат в списки, которые направят в Министерство здравоохранения: «Совет уже периодически собирается и проводит встречи. Определенные вопросы были подготовлены в виде пакетов и вместе с предложениями представлены в министерство. Сейчас у нас нет конкретных цифр в связи с пересадкой органов. В ближайшее время это число будет уточнено, и общественность проинформируют о деятельности Совета».

М.Казыми также сообщил, что Министерство здравоохранения назначило на пост председателя Координационного совета по трансплантологии начальника Управления медицинской службы центрального таможенного госпиталя Фикрета Гадималиева.

Отметим, министр здравоохранения Огтай Ширалиев некоторое время назад подписал приказ о создании Координационного совета трансплантологии с целью проведения пересадки человеческих органов и тканей в Азербайджане.

Согласно приказу был утвержден состав Совета. На основе утвержденных приказом Кабинета министров №187 от 17 ноября 2011 года правил Совету была поручена координация трансплантации человеческих органов и тканей, проведение специфических анализов, организация операций по трансплантации на принципе очередности. Совет представит Министерству здравоохранения предложения по усовершенствованию сферы трансплантологии, а также по созданию донорского банка.