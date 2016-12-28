«Обеспеченные, богатые люди, граждане, владельцы больших домов и вилл должны платить больше», — об этом в среду, 28 жекабря, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом Центра №1 ASAN Kommunal.

«Как известно, недавно по моему указанию были внесены поправки в размеры коммунальных тарифов. Это был исключительно социальный подход. Потому что после очередной поправки 75-80 процентов граждан будут оплачивать свет и газ по старым тарифам. То есть, это означает, что большинство населения не почувствует это изменение, наоборот, в результате принятых мер социальная защита граждан в следующем году усилится»,- отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что это принцип социальной справедливости.

«Обеспеченные, богатые люди, граждане, владельцы больших домов и вилл должны платить больше. У кого возможности меньше или ограничены, или же они представители средней прослойки, им государство всегда делает уступки. Даже уровень повышенных тарифов в несколько раз ниже тарифов, существующих в соседних странах. Несмотря на это, вновь хочу отметить, что, предпринимая очередной шаг, мы еще больше усилили социальную защиту», — сказал Ильхам Алиев.