Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала импортировать газ из Ирана.

Об этом, как передает Reuter, сообщил первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде.

«SOCAR приступил к импорту газа из Ирана. Суточный объем варьируется по погоде. Когда в Иране холодные дни, они нам дают где-то 2 млн кубометров в сутки, если теплеет — то 4 миллиона кубометров в день», — сказал Юсифзаде, не уточнив стоимость этого газа.

По его словам, Иран с начала поставок уже продал Азербайджану 286,328 млн кубометров, из этого объема 197,934 млн кубометров поступили непосредственно на баланс SOCAR, причем большая часть была закачана в газохранилище.

По словам Юсифзаде, оставшиеся 88,394 млн кубометров получила Нахчыванская автономная республика, которая не имеет общей границы с остальной частью Азербайджана, но соседствует с Ираном, Турцией и Арменией.

Внутренняя потребность Азербайджана в газе, согласно топливно-энергетическому балансу страны, в 2015 году составила 11 млрд кубометров, а экспорт, который осуществляется в Грузию, Иран и Турцию — 8 млрд кубометров.