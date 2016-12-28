Лидер «Армянского национального конгресса», первый президент Армении Левон Тер-Петросян для разъяснения по поводу своего же выступления на съезде партии.

В заявлении сайту News.am, экс-президент отмечает, что критическая, угрожающая и истерическая реакция не была для него неожиданностью.

Заявив, что не намеревается вступать в полемику с оппонентами, Тер-Петросян все же счел необходимым проявить некоторые тезисы предыдущего выступления.

«17 декабря я говорил не о своей точке зрения решения вопроса, а о лежащей на переговорном столе конкретной программе, принципиально принятой властями Армении, с которой лично я и АНК не имеют ничего общего. Это «мадридско-казанский-лавровский» вариант, который, по сути, ничем не отличается от поэтапного варианта 1997 г», — утверждает Тер-Петросян.

По его словам, на первом этапе армянская сторона возвращает Азербайджану пять из семи подконтрольных Карабаху районов, за исключением Кельбаджара и Лачина. На втором этапе на новой линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана размещаются миротворческие силы. На третьем этапе провозглашается промежуточный статус международно признанной «НКР» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). На четвертом этапе прекращается блокада Карабаха и Армении, восстанавливается сообщение между Азербайджаном, Карабахом, Арменией и, вероятно, Турцией. На пятом этапе устанавливается окончательный статус «НКР». На шестом этапе Азербайджану возвращаются оставшиеся два района, за исключением Лачинского коридора.

Как отметил Тер-Петросян, с 2007 г, а наиболее интенсивно в течение последнего года, власти Армении ведут переговоры по этому варианту со странами-сопредседателями, в частности, с Россией. «Получается, что те, кто обвиняет нас, в действительности осуждают собственную программу», — считает Тер-Петросян.

Что касается позиции АНК, то, по словам Тер-Петросяна, несмотря на то, что программа не отражает все чаяния армянского народа, АНК выступает за ее реализацию, так как «затягивание решения еще более ослабит Армению и Нагорный Карабах, а следующее решение будет еще хуже, чем это».

Комментируя реакцию на свое заявление о том, что «ключ к решению карабахского конфликта у России», Тер-Петросян отметил, что, в отличие от России, для Запада вопрос Карабаха никогда не был приоритетным, свидетельством чего является то, что помимо официальных заявлений и дипломатических инициатив, в этом направлении не предпринимаются практические шаги. «Соглашения о перемирии как в 1994 г, так и 2016 г, были заключены исключительно усилиями России», — подчеркнул Тер-Петросян.

«Многих разъярило то, что я назвал Ильхама Алиева рационально мыслящим государственным деятелем. Это говорит о том, что они понятия не имеют, что означает рациональное мышление. Рациональное мышление присуще человеку, это норма, а иррациональное – исключение. Это связано с правильной оценкой действительности и понимания причинно-следственной связи», — заметил Тер-Петросян.