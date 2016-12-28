Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова показания дал бывший начальник Центра мониторинга МНБ, генерал-майор Теймур Гулиев.

Адвокат А.Човдарова — Садиг Расулов сказал журналистам, что Т.Гулиев заявил о том, что за время работы не допускал никаких правонарушений, работал согласно инструкции. По словам Т.Гулиева, на основе подписанного Эльдаром Махмудовым требования были прослушаны телефоны управления: «Мы всегда работали по этому правилу. Несмотря на наличие или отсутствие судебного постановления, управление функционировало в этом порядке. Наше управление было вспомогательным. Для прослушивания телефонов к нам обращались Генпрокуратура, министерство внутренних дел, Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба. На основании требования министра также был прослушан телефон Таги Ахмедова».

Затем в качестве свидетеля был допрошен бывший водитель А.Човдарова — Нурхан Атакишиев.

Очередное судебное заседание назначено на 9 января.