Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал писателя Федора Достоевского, композитора Петра Чайковского и художника Илью Репина представителями украинской культуры. Об этом сообщает канал 112.

Ющенко встречался со студентами Киевского университета культуры. «Я хотел показать, откуда мы есть, какую цивилизацию миру привнесли, сколько уникальных шедевров, начиная от Триполья, мы дали миру», – заявил экс-президент.

По его словам, важно иметь свой национальный нрав и сказать, что Репин – украинский художник, Чайковский – украинский композитор, Достоевский – украинский писатель. Как отметил Ющенко, этот ряд можно продолжить на тысячи имен, творивших «нашу культуру».

«Кое-кто даже русскоязычную, но это украинская культура», – добавил он.