Повышены контрактные суммы по оплате коммунальных расходов, предусмотренных для действующих в здании Издательства «Азербайджан» редакций и других организаций.
Как сообщает Report, издательство распространило соответствующее объявление.
В связи с этим, с 1 января следующего года оплата будет увеличена на 36%.
Контракты по коммунальным и производственным вопросам представляются в экономический отдел издательства.
Руководство издательства просит редакции и организации производить выплаты с указанной даты по новым ценам. До заключения контрактов на 2017 год необходимо также погасить дебиторскую задолженность.