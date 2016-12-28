Ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, как дыхание влияет на память и чувство страха.

Как передает Газета.ру, выводы своих исследований они опубликовали в журнале The Journal of Neuroscience.

Ритмы дыхания создают в мозге электрическую активность. Этот эффект различается в зависимости от того, ртом или носом осуществляется дыхание и с какой скоростью производятся вдохи и выдохи. Электроэнцефалограмма семерых испытуемых, больных эпилепсией, и 70 здоровых показала, что во время дыхания задействованы три области мозга: обонятельная кора, ответственная за обработку запахов, гиппокамп, контролирующий память, и миндалина, связанная с эмоциональными процессами. Участники быстрее распознавали страшные лица, когда вдыхали через нос, также вдохи носом положительно влияли на способность запоминать объекты.

Как показали предыдущие исследования, частота дыхания человека в спокойном состоянии составляет 12-18 вдохов и выдохов в минуту, а при волнении возрастает до 20. «Когда вы паникуете, ваша частота дыхания возрастает. В результате вы вдыхаете чаще, чем когда спокойны. Таким образом, врожденная реакция нашего организма на страх, повышающая частоту дыхания, оказывает положительное воздействие на функции мозга и, в результате, в сокращении времени реагирования на опасные раздражители», — рассказывают авторы исследования.