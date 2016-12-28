29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами ожидается слабый туман, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, в восточных районах ожидается изморось.

Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.