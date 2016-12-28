«Несмотря на то, что в мире продолжается финансово-экономический кризис, экономике Азербайджана удалось как-то уберечь себя от рисков. Конечно же, и мы испытываем определенные трудности. Мы открытая для мира страна, часть мировой экономики. Несмотря на это, проводимая в Азербайджане правильная политика в экономической, социальной и других сферах позволяет стране защитить себя. Как известно, недавно особым распоряжением президента Азербайджана была определена дорожная карта национальной экономики. Эта карта станет одним из самых важных документов постнефтяного периода».

Об этом в интервью агентству АПА сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров. Он сказал, что, несмотря на экономию в других сферах, в связи с военным бюджетом проблем нет:

«Нашей целью является продолжение усиления военной мощи Азербайджана, как мы делали это и раньше. Потому что мы знаем, какие задачи стоят перед нами в связи с оккупацией Арменией 20 процентов наших территорий. С этой точки зрения, мы никогда не должны допускать ослабления военного бюджета».

З.Аскеров также выразил отношение к критике совершенных в последнее время визитов в Азербайджан представителей ряда армянских НПО и медиа. По его словам, прибытие армянских представителей в нашу страну в рамках Платформы мира не может создавать угрозу безопасности Азербайджана:

«Если они открыто признают политику оккупации Армении в отношении Азербайджана, критикуют Армению, говорят о реалиях Азербайджана, демонстрируют оккупантскую сущность официального Еревана, что в этом плохого? Я нормально отношусь к этому. Пусть армяне сами признают, что их страна оккупант, признают, какие преступления они совершили в Азербайджане, стали виновниками Ходжалинского геноцида, что их политические лидеры являются участниками этих преступлений и прочее… Пусть говорят, пусть признаются. В этом нет ничего плохого».

З.Аскеров сказал, что Азербайджан сегодня самая сильная страна на Кавказе. Он обладает самой мощной армией, но при этом всегда демонстрирует миролюбие:

«Однако Армения не понимает это, имитирует ведение переговоров. Лично я считаю, что если эта имитация будет продолжаться, тогда Азербайджан, как с точки зрения внутреннего, так и международного законодательства, имеет полное право вернуть свои земли военным путем. Открыто скажу, что я уже не верю в Минскую группу ОБСЕ. Они всего лишь приезжают, проводят встречи в Азербайджане и Армении, потом уезжают. Как говорится, совершают «дежурные» визиты. Так не должно быть! Минская группа должна помнить о своих обязательствах, что она должна вести работу. Они заявляют: Азербайджан и Армения должны прийти к согласию. Что это за разговор? Если бы Азербайджан и Армения смогли прийти к согласию, тогда какая необходимость была бы в создании Минской группы ОБСЕ? До тех пор, пока вы не будете называть оккупанта оккупантом, пока не будете искренними, ничего не добьетесь. Главы ваших государств всегда заявляют, что признают территориальную целостность Азербайджана. Однако это всего лишь заявления. Поэтому я верю только в свой народ, государство и президента. Что это значит? Это значит, что единство президента и народа составляет основу силы государства. Вот и все! Мы можем освободить наши земли только таким путем».

На вопрос о создании Россией объединенной группировки войск с Арменией и предоставлении оккупанту ракетного комплекса «Искандер» З.Аскеров ответил следующим образом:

«В связи с этим вопросом я имел беседу с представителями Министерства иностранных дел. Они направили в МИД России официальный запрос. Россия пока не дала нам конкретного ответа на вопрос, с какой целью она сделала это. Мы выскажем свое мнение после того, как получим официальное объяснение от самой России. Что касается ракетного комплекса «Искандер», то они не говорят конкретно, предоставили их Армении или отправили на военную базу России в Армении. Лично мне это непонятно. Мы примем решение после того, как получим официальный ответ. Конечно, Россия, чтобы этот конфликт был урегулирован, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна быть беспристрастной».

Коснувшись заявления госсекретаря США Джона Керри, первый заместитель председателя Милли Меджлиса заявил, что в своей внешней политике страны-сопредседатели не конкретны:

«Главы государств говорят одно, их послы – другое, а госсекретари – третье. Именно поэтому я больше не верю в Минскую группу. Они ничего не будут делать. Мы должны полагаться только на свои силы. Вот и все! Статус-кво будет изменен. На Армению следует оказывать давление, надо исходить из принятых заявлений».