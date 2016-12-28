Блогер Александр Лапшин задержан белорусской прокуратурой на два месяца, заявил посол Белоруссии в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

«Блогер Лапшин задержан на два месяца. Сейчас ведутся переговоры между правоохранительными органами двух стран «, — сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции в среду.

Как передает Интерфакс, по его словам, «если запрос заявителя об экстрадиции того или иного лица имеет правовую основу, то в передаче правонарушителя нет никаких проблем».

Как сообщалось ранее, А.Лапшин был задержан правоохранительными органами Беларуси на основе запроса азербайджанской стороны.

В отношении А.Лапшина Следственным управлением по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 «Неоднократные публичные призывы, направленные против государства» и 318.2 «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения» УК Азербайджана. Указанные статьи УК предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана, нарушив, таким образом, положения законов «О государственной границе Азербайджанской Республики» и «О паспортах» АР. Он также обвиняется в публикациях в социальной сети на сайте http//puerrtto.livejournal.com антиазербайджанских информаций, ставящих под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать «независимость» самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.