Утром 27 декабря на территории Азимкент поселка Сангачал на газопроводе, находящимся под давлением в 125 атмосфер, произошел сильный взрыв. Затем произошло возгорание, охватившее большую территорию. На место были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС.

В сообщении МЧС говорится, что в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о взрыве, в результате которого начался пожар на двух газопроводах диаметром 1000-1200 мм. Инцидент произошел на территории Гарадагского района Баку. В результате взрыва никто не пострадал, опасности для жилых пунктов не возникло. Возгорание продолжилось и после полудня.

В результате взрыва возникли перерывы в электроснабжении Баку и Сумгайыта. Можно сказать, во всех районах и поселках Баку возникли проблемы с электроснабжением. Инцидент повлиял и на газоснабжение Абшерона.

Пресс-служба ОАО «Азеришиг» распространила сообщение после взрыва:

«Из-за взрыва на одной из магистральных газовых линий, выходящих из Сангачальского газораспределительного узла, ОАО «Азерэнержи» остановило газоснабжение электростанций в Баку и Сумгаите. В связи с этим в сетях ОАО «Азеришыг» применены различные ограничения и в подаче электроэнергии возникли кратковременные сбои».

ОАО «Азеришыг» извинилось перед абонентами за доставленные неудобства.

Среди общественности бытует мнение, что взрыв был устроен специально. Интересно, что за день до этого взрыва на одном канале youtube было опубликовано видеообращение азербайджанца-ИГИЛовца. Мы не настаиваем, что эти два события связаны. В этом видео азербайджанский ИГИЛовец, являющийся последователем ваххабитско-салафитского течения, обратился к азербайджанскому народу из иракского Мосула. В своем обращении он назвал Азербайджан «Дар аль-Куфр» (территория неверия).

Это видео было размещено за день до взрыва в Сангачале — 26 декабря. В своем обращении он призывает последователей этого течения в нашей стране выйти на улицы. Обращая внимание на совершенные в Чечне и Германии теракты, призывает к джихаду.

Через день после этого происходит взрыв на газопроводе. Случайно ли?

Почему в конце второго месяца после убийства двух ИГИЛовцев происходит взрыв?

Есть и другой нюанс. Два месяца назад неподалеку от места, где взорвался газопровод, были убиты двое ИГИЛовцев. Интересно, что взрыв происходит на этой территории через 2 месяца после их убийства. К тому же, имеется информация, что большинство проживающих в жилых массивах неподалеку от этих территорий являются последователями этого религиозного течения. Отметим, что в ходе операции СГБ, проведенной 2 месяца тому назад, были обезврежены лица, планировавшие теракт в Азербайджане.

В официальной информации отмечалось, что члены обезвреженной банды планировали нарушить общественный порядок в Азербайджане и создать панику среди населения.

Джами Эмин тоже планировал террор в Азербайджане

3 декабря 2016 года СГБ провела операцию в Баку. В ходе операции был обезврежен Джами Эмин Азизага оглу 1978 года рождения. Он был осужден в 2007 году за участие в террористической группировке под командованием Наифа аль-Бадави по прозвищу «Абу Джафар». В информации СГБ отмечалось, что после выхода на свободу он принял присягу на верность руководству незаконного вооруженного формирования и международной террористической группировки, ведущих боевые действия за пределами Азербайджана, и планировал проведение террористических актов с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территории страны. В связи с этим 3 декабря в Баку была проведена спецоперация по задержанию Эмина Джами. Преступник оказал сопротивление и попытался взорвать надетый на себя «пояс смертника». Группой спецназа в качестве ответной меры террорист был уничтожен на месте.

«Если в Азербайджане произойдет теракт…»

По мнению бывшего полковника МНБ Ильхама Исмаила, если бы взрыв был диверсией, информация об этом обязательно была бы обнародована:

«Насколько я знаю, взрыв произошел из-за технической неисправности. Возможно, случайно так совпало, что взрыв произошел после того видеообращения. Было такое, что в Баку за день в нескольких местах происходил взрыв газа, взрывались машины, дома. Надо соблюдать осторожность, но связывать все с террором неправильно. В случае террора надо отмечать, что это был именно террор, но если это не террор, неправильно строить такие предположения».

И.Исмаил полагает, что если бы взрыв был террором, об этом бы сообщили:

«С первого взгляда можно подумать, что после видеообращения произошел взрыв, и это связано. Примкнувшие к ИГИЛ граждане Азербайджана время от времени делали обращения, нацеливаясь на нашу страну. Они периодические вспоминают об Азербайджане. Распространение видеобращения перед совершением террора – это не профессиональный подход, а просто угрозы. Про планируемый террор открыто не говорят, соблюдают конфиденциальность. Естественно, после этих обращений спецслужбы страны и органы, отвечающие за безопасность, повышают бдительность. Не верьте, что заранее могли распространить предупреждение. ИГИЛ распространил информацию, что совершит террор в США перед новым годом. На самом деле это нацелено на запугивание американского общества. Они хотят запугать их, чтобы они считались с ними и воздерживались от бомбежки ИГИЛ. То есть, они могут нацелиться на Азербайджан, чтобы сбить с толку, а сами совершить теракт в другой стране. Или сказав, что совершат теракт в США, на самом деле совершить его в Европе, Турции».

На вопрос «с чего бы газопроводу взрываться самому по себе» он ответил:

«Возможно, повысилось давление или произошла утечка. В любом случае, нельзя терять бдительности. На Азербайджан еще нацелятся в будущем». По словам И.Исмаила, на сегодняшний день целью ИГИЛ является не Азербайджан.

Правозащитница говорит, что «сам по себе взрыв не происходит»

На вопрос «может ли находящийся под высоким давлением газопровод взорваться сам по себе, без стороннего вмешательства», председатель Организации по защите прав нефтяников, правозащитница Мирвари Гахраманлы ответила:

«Сам по себе взрыв не происходит. Для этого должна быть утечка. На месте утечки кто-то должен зажечь спичку, чтобы произошел такой взрыв. Это не простой взрыв. В последние годы такого мощного взрыва в находящемся на суше газопроводе не происходило. Должно быть проведено независимое расследование, руководству стране и общественности должна быть предоставлена точная информация о произошедшем. Это не рядовой случай».

По словам М.Гахраманлы, без полного расследования произошедшего трудного сказать, что это было – диверсия или техногенная авария:

«Без независимого расследования трудно что-то сказать. Летом Счетная палата провела расследование в «Азеригаз». В акте имеются серьезные недочеты. Представьте, что лица, привлеченные к эксплуатации этих трубопроводов, даже не знают, где находятся задвижки для регулировки давления газа. Вместо специалистов берут на работу лиц, не имеющих понятия о газовом хозяйстве. Там происходит безобразие в сфере управления. Произведены такие структурные реформы, что создался хаос. Поэтому должна работать специальная, независимая комиссия, которая обнародует результаты. Только независимые люди могут установить, из-за чего произошла авария – из-за диверсии или утечки газа. В ином случае причина будет утаиваться от общественности».

Э.Мамедалиев