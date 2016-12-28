В Азербайджане придается большое значение защите прав человека. Об этом во время выступления на конференции «Мультикультурализм и права человека: равенство, сотрудничество и развитие», посвященной 15-летию создания института Омбудсмена в Азербайджане, сказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, вице-премьер Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что, создав институт Омбудсмена, Азербайджан продемонстрировал всему миру то, какое большое значение придает правам человека.

Вице-премьер подчеркнул, что Омбудсмен проделал большую работу в Азербайджане в сфере защиты прав человека, достойно представляет страну на международной арене. Али Гасанов добавил, что Азербайджан является примером всему миру в сфере Мультикультурализма, передает Тренд.

«Мультикультуральная модель Азербайджана используется в мире в качестве модели. Азербайджанская модель мультикультурализма отличается от других моделей тем, что мультикультурализм в Азербайджане стал повседневным образом жизни представителей всех религий, проживающих в стране. Поэтому неслучайно, что эта модель распространилась по всему миру. Мультикультурализм как предмет преподается в 28 учебных заведениях Азербайджана, и это очень значимый пример для мировой общественности», — сказал Гасанов.