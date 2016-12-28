Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия по Сирии, передает агентство Anadolu.

По данным источников, после договоренностей о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения, стороны пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Отмечается, что договоренности охватят все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима президента Башара Асада.

Указанный план будет представлен участникам конфликта.