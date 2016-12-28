В Милли Меджлис представлен проект о внесении дополнений и изменений в закон «О трудовых пенсиях». Согласно проекту, предусмотрено повышение в Азербайджане возрастного ценза для выхода на пенсию представителями всех профессий и внесение поправок, связанных с пенсионной системой.

Как сообщает АПА, несмотря на то, что законопроект планировалось обсудить в конце текущего года, время рассмотрения документа было перенесено. Планируется, что законопроект будет вынесен на обсуждение во время весенней сессии парламента в 2017 году.

В представленный законопроекте пока не внесен вопрос повышения возрастного ценза для получения трудовой пенсии военнослужащими. Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию по всем другим профессиям, соответственно повышается. В проекте предусматривается повышение пенсионного возраста и приведение его в соответствие с требуемым для трудовой пенсии возрастным цензом.