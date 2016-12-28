Кто-то распространил мой номер, и мне со всех концов света посылают сообщения оскорбительного характера, заявила жена депутата Астана Шахвердиева — Солмаз Шахвердиева, передает Publika.az

«На мой мобильный номер приходят сообщения даже из США, Германии, Украины и России. Я не знаю, кто распространил мой номер», — отметила она.

«Мне 69 лет, живу на лекарствах. Кто распространил мой номер? Разве у этих людей нет матерей, сестер? Пусть поставят себя на мое место. В остальное время говорят о мужестве, чести. Разве можно женщине писать такие сообщения? Разве я их ровесница? Им не стыдно? Поверьте, как только я вижу такие сообщения, у меня ухудшается состояние. Что я такого сделала? Мы — обычная семья, и Астан ведет обычный образ жизни»,- сказала она.

По словам С.Шахвердиевой, ее муж ни в чем не виновен.

«Он всю свою жизнь заботился о беженцах и вынужденных переселенцах, внимательно относился к их проблемам. Сейчас его пытаются запятнать. Астан тоже пожилой, у него тоже ухудшается состояние, когда он все это видит. Пожилой человек, который рассердился и сказал что-то, что не относилось ко всем. Разве можно оскорблять человека за это? Астан всегда безвозмездно оказывал людям помощь. Клянусь жизнью детей, что говорю правду. У него открытое сердце. Сейчас о нем всякое пишут, мне очень жаль, что я вижу все это»,- отметила она.

Она также прокомментировала распространенные в СМИ высказывания племянника Астана Шахвердиева — Немата Шахвердиева о том, что Астан был подвыпившим, когда сделал заявление об «отходах азербайджанского общества», передает портал 1news.

«Я ничего не смыслю в технике, но слышала, что был взломан его профиль. Немат сообщил, что ничего подобного не писал, кто-то написал это в его профиле»,- сказала С.Шахвердиева.

Она также отметила, что в своем интервью Астан использовал слово «некоторые», однако это слово было удалено. «Астан говорит, что из его интервью было урезано одно слово, что и привело к такому скандалу», — заявила она, указав, что ее муж имел в виду не всех.