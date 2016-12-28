Вице-премьер Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов прокомментировал скандальное заявление депутата Астана Шахвердиева об азербайджанцах.

В интервью агентству Репорт А.Гасанов отметил, что если Астан Шахвердиев употребил подобные выражения — это большая ошибка:

«Какое отношение к вопросу имеет факт, что у нас близкие отношения?! Депутата избирает народ. Я не знаю, употреблял ли Астан Шахвердиев подобные выражения… Во-первых, я не верю, что он сказал именно так. Но если сказал — то это большая ошибка. Как можно высказывать подобные мнения?! Я хорошо знаю его, он любит свой народ, свою родину. Я прочитал интервью его супруги. По-моему, Астан Шахвердиев в своем интервью не подразумевал всех. Наверное оттуда было извлечено слово «некоторые». Я не виделся с ним, поэтому не могу сказать что-то конкретно. Он большой ученый, представляет народ за границей, является патриотом. Как это случилось, я не могу сказать».

Напомним, причиной скандала послужили слова, высказанные два дня назад А.Шахвердиевым в интервью радиостанции «Свобода». Так, депутат обозвал некоторых обосновавшихся в Билясуваре и выразивших протест вынужденных переселенцев из Джабраильского района «пьяницами» и «наркоманами». Уехавших по работе в Россию он назвал «отходами».