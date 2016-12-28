«В апреле этого года армяне совершили провокацию. Азербайджан дал им достойный ответ. Армяне обстреляли гражданское население — вот их истинное лицо».

Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов на конференции на тему «Мультикультурализм и права человека: равенство, сотрудничество, развитие».

В этом вопросе он обвинил международные организации.

“Международные организации относятся к этому вопросу с двойными стандартами. Какие это стандарты? Этому надо положить конец. Нельзя терпеть подобную несправедливость. Сколько это может продолжаться? Посмотрите на президентов Азербайджана и Армении. Сравните их мировоззрение… Арменией управляют несколько государств. Какое это государство?», — цитирует его слова Репорт.

А.Гасанов затронул события в арабских странах: «К событиям в Сирии, Ливии, Ираке относятся спокойно. Следует пресечь это. Там нарушаются права людей, нельзя относиться к этому равнодушно».