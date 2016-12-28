Террористов группировки «Исламское государство» спонсируют и снабжают современным вооружением правительства иностранных государств. Об этом заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

«ИГ обладает возможностями государств. Они воюют при огромной финансовой поддержке. Это не обычная поддержка, это поддержка правительств. За ними стоят правительства и их бюджеты. Иракская армия учитывает всё это и старается истощить мощь противника», — рассказал аль-Джаафари в интервью РИА Новости.

По его словам, у боевиков ИГ огромные запасы современного оружия и боеприпасов.

Глава иракского МИД также сообщил, что армия Ирака освободила от ИГ большую часть Мосула.

«Сейчас большая часть Мосула, а также его окрестности, входящие в провинцию Найнава, освобождены. Это 40 районов из 56. Начинается работа по освобождению оставшихся 16 районов», — сказал он.

Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ, захвативших его в 2014 году, продолжается с 17 октября.