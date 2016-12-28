Как сообщалось, 26 декабря в Санкт-Петербурге прошло заседание сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, который называют русским НАТО). В ходе сессии из шести стран-членов ОДКБ только президент Беларуси Александр Лукашенко отсутствовал по неизвестным причинам.

В тот день на заседании должен был быть избран новый генсек ОДКБ. Однако из-за отсутствия делегации Белоруссии этого не произошло. Как сообщил журналистам генсек ОДКБ Николай Бордюжа, из-за отсутствия делегации Беларуси было принято решение отложить вопрос о назначении нового генерального секретаря. По его словам, лидеры России, Армении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана приняли решение перенести этот вопрос на апрель 2017 года.

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Таким образом, на этот раз за счет Беларуси мечта армян не осуществилась. На самом деле, это было ожидаемо. Речь идет не только о смене генсека по правилам ротации. Речь идет о том, что этот пост может занять представитель Армении, находящейся в состоянии войны с Азербайджаном и имеющей напряженные отношения с Турцией. Это очень чувствительный момент для нынешнего периода отношений между Баку и Москвой, Москвой и Анкарой, создающий дополнительный психологический дискомфорт двусторонним отношениям.

Напомним, что преемник Бордюжи должен был определиться еще в декабре прошлого года, на его место должен был прийти армянский генерал. Но тогда вопрос был снят с повестки дня. Затем после апрельской войны заседание ОДКБ в Ереване было отложено, так как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не захотел ехать в Ереван. Тогда президенты Беларуси и России тоже не поехали в Армению. В результате заседание было проведено в Москве, а генсек Бордюжа остался на своем посту.

Наконец, в октябре этого года главы стран-членов ОДКБ собрались в Ереване, однако снова без Назарбаева, который сообщил, что заболел. В итоге мечта армян опять не осуществилась. Местные аналитики расценили ереванский саммит в качестве фиаско Сержа Саргсяна.

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Петербургский саммит ОДКБ показал, что по вопросу назначения генсека нет консенсуса. Естественно, сыграл роль и азербайджанский фактор. В результате третья попытка Сержа Саргсяна снова не увенчалась успехом. Глава вражеской страны вернулся из России сконфуженным.

Неслучайно большинство армянских аналитиков отмечают, что в «русском НАТО» больше друзей Азербайджана, нежели Армении. Накануне Петербургского саммита один из аналитиков – Акоп Бадалян – написал, что в ОДКБ есть два блока – «турецко-мусульманский блок» и «христианский блок». По его словам, Армения во втором блоке.

Но даже в христианском блоке не все любят Армению. Известно, что любовь России к Армении не искренна. Стоит особо выделить Беларусь. В ходе апрельских боестолкновений в Карабахе Беларусь поддержала позицию Азербайджана и его территориальную целостность, за что посол Беларуси в Армении был вызван в МИД. Затем, Лукашенко использовал унизительные выражения в отношении прошедшего в Ереване саммита ОДКБ…

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Азербайджан связывает с Беларусью еще одна деталь. Незадолго до Петербургского саммита на основе официального запроса Азербайджана был задержан незаконно посетивший Нагорный Карабах и пропагандирующий сепаратизм блоггер Александр Лапшин. Ожидается его экстрадиция в Азербайджан.

Этот факт является жестом доброй воли для Азербайджана и раздражает Ереван – неслучайно этот вопрос вызвал серьезное беспокойство на уровне МИД Армении. Это первый такой прецедент, если Лапшин будет осужден в Азербайджане, то его ждет до 7 лет лишения свободы.

Если вслед за игнорированием Петербургского саммита Лукашенко сдаст Лапшина Баку, безусловно, это будет очередным ударом по интересам Армении в связи с Карабахом.