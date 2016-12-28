«На днях президент Армении Серж Саргсян послал гонцов к бывшим министрам иностранных дел и обороны Вардану Осканяну и Сейрану Оганяну с заверениями о готовности отговорить экс-главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна от идеи вернуться в активную политику, если они станут согласовывать свои действия и дальнейшие шаги с высшим руководством страны», — об этом пишет ереванская газета «Жаманак», ссылаясь на собственные источники.

«Таким образом, Сейран Оганян и Вардан Осканян пополнят ряды «оппозиционных» сил, полностью контролируемых Администрацией президента. Серж Саргсян дал понять, что накануне выборов игроки политической жизни Армении уже расставлены по своим местам, и новой перегруппировки он не допустит. Бывшим главам МИД и Минобороны данное предложение пришлось по вкусу», — отмечает газета.