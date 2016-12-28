28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии центра «ASAN Kommunal» №1.

Как сообщает АПА, начальник отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировали главу государства об условиях, созданных в Центре.

Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Затем глава государства ознакомился с мобильной службой «ASAN qatar».