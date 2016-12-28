«Законопроект о кладбищах представлен Милли Меджлису. Он будет рассмотрен в следующем году».

Об заявил в среду, 28 декабря, заявил журналистам председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, законопроект будет распространяться только на новые кладбища. Кроме того, в законопроекте отражен также порядок захоронения одиноких людей. «Специальных кладбищ для них не будет, то есть не будет никакого пристрастного отношения», — сказал глава госкомитета.

Гурбанлы отметил, что будет запрещено заблаговременное приобретение места на кладбище.

«Только на основе завещания умершего он будет похоронен рядом со своим супругом или супругой. Все могилы будут одинаковыми. Основной причиной является пресечение установки слишком помпезных могил», — заявил он.