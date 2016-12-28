Администрация лидера США Барака Обамы готовится объявить об ответных мерах в виде санкций за якобы вмешательство России в президентские выборы в Америке.

Как пишет The Washington Post, администрация президента завершает работу над ответными мерами против России. Они будут нацелены на то, чтобы «наказать Россию за вмешательство в выборы президента».

Речь идёт о дипломатических и экономических санкциях.

Сообщается, что среди ответных мер возможны тайные операции в киберпространстве.

Действующий президент страны Барак Обама говорил, что кибератаки на сервер Демократической партии США повлияли на итог выборов.

Также отмечалось, что ФБР поддержало ЦРУ в вопросе «вмешательства» России в выборы президента США. Об этом стало известно из письма, разосланного сотрудникам ЦРУ от имени директора управления Джона Бреннана.