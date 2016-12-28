Вооруженные формирования Армении, используя 60-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 41 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района и в селе Айгепар Бердского района Армении, подверглись обстрелу наши позиции в селах Гушчу Айрым, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Джевахирли, Шураабад, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.