Сегодня день рождения народной артистки СССР и Азербайджана, всемирно известной певицы Зейнаб Ханларовой, которой исполняется 80 лет.

Зейнаб Яхья гызы Ханларова родилась 28 декабря 1936 года в городе Баку.

В 1956 году закончила Бакинскую педагогическую школу им. М. А. Сабира. В 1961 году — Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы (отделение мугама, класс С. И. Шушинского). С того же года — солистка Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова.

Исполнявшая с большим мастерством партии Лейлы и Асли в операх Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун», «Асли и Керем» в Азербайджанском Государственном театре оперы и балета, также добилась больших успехов как эстрадная певица. Она искусно исполняла теснифы «Шахназ», «Гатар», «Баяты-шираз», а также песни азербайджанских композиторов Гара Гараева, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Тофига Гулиева, Джахангира Джахангирова, Рауфа Гаджиева, Алекпера Тагиева и других. Сама певица сочинила ряд песен.

С 1958 года Зейнаб Ханларова — артистка Азербайджанского комитета телерадиовещания, с 1961 года – главная солистка Азербайджанского Государственного театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова. Она – лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, лауреат Всесоюзной премии «Золотой диск», почетная гражданка Алжира и Узбекистана. В 1967 году удостоена звания заслуженной артистки Азербайджанской ССР, в 1975 году – народной артистки Азербайджанской ССР, в 1980-м – народной артистки СССР.

26 декабря этого года президент Ильхам Алиев наградил народную артистку Зейнаб Ханларову орденом «Гейдара Алиева» за особые заслуги в развитии культуры Азербайджана.