В Баку совершено убийство.

Как сообщили АПА в прокуратуре Хазарского района, убийство произошло в туберкулезном диспансере, расположенном на улице Гейдара Эйвазова в поселке Бузовна.

Работающую медсестрой в диспансере Мурсалову Фаргану Багир гызы 1971 года рождения убил ножом муж ее дочери Гусейнов Эльчин Арзуман оглу 1992 года рождения.

Согласно первоначальной информации, Гусейнов Эльчин поссорился со своей супругой, и та уехала к матери.

Мужчина пришел в диспансер и потребовал у Ф.Мурсаловой, чтобы она отправила дочь обратно к нему домой, но та отказалась. Между сторонами завязался конфликт, в результате которого Э.Гусейнов убил Ф.Мурсалову.

Э.Гусейнов задержан. По факту возбуждено уголовное дело.