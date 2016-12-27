Президент Ильхам Алиев во вторник подписал указ о ряде мероприятий по пропаганде развития туризма в Азербайджане.

Согласно указу утверждается «Положение о Совете туризма Азербайджанской Республики » и «Состав Совета туризма Азербайджанской Республики».

Министерству культуры и туризма поручено осуществить полномочия, указанные в статье 8.2 закона Азербайджанской Республики «О публичных юридических лицах», учредителя публичного юридического лица, и в течение трех месяцев создать публичное юридическое лицо » Бюро пропаганды национального туризма», обеспечивающее дальнейшее увеличения потенциала туризма страны и популяризацию на международном уровне.

Определяется, что содержание и расходы на обеспечение деятельности публичного юридического лица «Бюро пропаганды национального туризма» финансируется за счет доходов, полученных от его деятельности (в том числе полученные кредиты, гранты, а также поступления от выполнения работ, оказания услуг и др.).

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту предложения по приведению в соответствие актов Президента с данным указом, в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать Президента Азербайджана.

Проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении.

Согласно указу, совместно с министерством культуры и туризма, Госкомитетом по вопросам имущества, исполнительной властью города Баку решить вопросы по предоставлению соответствующего места и необходимого материально-технического обеспечения, связанные с организацией деятельности публичного юридического лица.

Обеспечить формирование уставного фонда для обеспечения деятельности на первом этапе публичного юридического лица, который будет создан согласно этому указу.

Решить другие вопросы, вытекающие из данного указа.

Министерству налогов и Госкомитету по вопросам имущества осуществят мероприятия необходимые для государственной регистрации публичного юридического лица «Бюро пропаганды национального туризма».

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.

Всем центральным и местным органам исполнительной власти, а также соответствующим государственным структурам в связи с исполнением полномочий, вытекающих из данного указа, поручено оказать необходимую помощь Совет по туризму Азербайджанской Республики и обеспечить представление необходимой информации на основе его обращения.